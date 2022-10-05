В Тульской области самой юной невестой сентября стала 16-летняя девушка Фото: Архив "КП"

Как сообщает Комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС), за минувший сентябрь в Тульской области вступила в брак 1241 влюбленная пара. При этом разводов за месяц зарегистрировали в два с лишним раза меньше - всего 512 расставшихся пар.

Также известно, что самой юной невестой месяца стала 16-летняя девушка, а самым юным женихом - 18-летний юноша. Самыми возрастными женихом и невестой стали 79-летний мужчина и 70-летняя женщина.