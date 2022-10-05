Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2022 6:34

В Тульской области самой юной невестой сентября стала 16-летняя девушка

За минувший сентябрь в Тульской области вступила в брак 1241 влюбленная пара
Источник:kp.ru
В Тульской области самой юной невестой сентября стала 16-летняя девушка

В Тульской области самой юной невестой сентября стала 16-летняя девушка

Фото: Архив "КП"

Как сообщает Комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС), за минувший сентябрь в Тульской области вступила в брак 1241 влюбленная пара. При этом разводов за месяц зарегистрировали в два с лишним раза меньше - всего 512 расставшихся пар.

Также известно, что самой юной невестой месяца стала 16-летняя девушка, а самым юным женихом - 18-летний юноша. Самыми возрастными женихом и невестой стали 79-летний мужчина и 70-летняя женщина.