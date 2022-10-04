В Туле утвердили дизайн-проект второго этапа благоустройства Кировского сквера Фото: материалы пресс-служб

В Туле на встрече с жителями Пролетарского округа обсудили дизайн-проект второго этапа благоустройства общественного пространства «Кировский сквер».

В новой концепции предусмотрено разделение пространства на функциональные зоны:

- тишины,

- спортивные и игровые детские,

- смотровая площадка,

- сцена,

- парковка.

Также планируется провести дополнительное озеленение, отремонтировать стационарный туалет, установить каскадный фонтан, заменить дорожное покрытие, скамейки, светильники, урны. Новое художественное оформление получит водонапорная башня. По проекту в Кировском сквере установят новые павильоны и арт-объекты.

После презентации состоялось обсуждение концепции. Жители одобрили дизайн-проект. Следующий этап – разработка рабочей документации, а затем включение в одну из муниципальных программ для дальнейшей реализации.