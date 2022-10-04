За попытку дать взятку сотруднику УФСБ туляка осудили на 7 лет колонии строгого режима

44-летний житель Тульской области был признан виновным в попытке дать взятку должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия, в крупном размере.

Как установили следствие и суд, 29 января 2022 года ранее судимый мужчина в помещении кафе на улице Льва Толстого в Туле передал сотруднику УФСБ России по Тульской области, который участвовал в оперативно-розыскном мероприятии, взятку в 500 тысяч рублей. Подсудимый хотел, чтобы в отношении его сына прекратились оперативные мероприятия, и позднее сына не привлекли к уголовной ответственности.

Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.