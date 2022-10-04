За выходные дни в Тульской области выявили 44 нетрезвых водителя Фото: материалы пресс-служб

За минувшие три дня - с 30 сентября по 2 октября - сотрудники Госавтоинспекции Тульской области установили 44 водителя, севших за руль автомобилей в состоянии опьянения. На нарушителей были составлены протоколы, из них:

- 24 протокола - за нетрезвое вождение;

- 1 протокол - за управление автомобилем нетрезвым лицом, лишенным водительских прав; права управления транспортными средствами (часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ) – 1 водитель;

- 19 протоколов - за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Кроме того, в отношении 4 водителей составили протоколы за вождение транспорта лицами, заведомо лишенными водительских прав.