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Общество4 октября 2022 9:39

За выходные дни в Тульской области выявили 44 нетрезвых водителя

Кроме того, 4 человека сели за руль, будучи лишенными водительских прав
Источник:kp.ru
За выходные дни в Тульской области выявили 44 нетрезвых водителя

За выходные дни в Тульской области выявили 44 нетрезвых водителя

Фото: материалы пресс-служб

За минувшие три дня - с 30 сентября по 2 октября - сотрудники Госавтоинспекции Тульской области установили 44 водителя, севших за руль автомобилей в состоянии опьянения. На нарушителей были составлены протоколы, из них:

- 24 протокола - за нетрезвое вождение;

- 1 протокол - за управление автомобилем нетрезвым лицом, лишенным водительских прав; права управления транспортными средствами (часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ) – 1 водитель;

- 19 протоколов - за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Кроме того, в отношении 4 водителей составили протоколы за вождение транспорта лицами, заведомо лишенными водительских прав.