21-летний житель Тульской области за один вечер сжег чужой садовый домик и убил камнем собутыльника Фото: Архив "КП"

В Узловой Тульской области 21-летний местный житель обвиняется в убийстве, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога и незаконном проникновении в жилище.

В ходе следствия установлено, что 29 марта 2022 года пьяный обвиняемый вместе со своим 35-летним знакомым, которого обвиняемый не посвятил в суть своих действий, незаконно проник в дачный домик в садовом обществе «Рассвет» в Узловой. Решив согреться, он взял коробку, положил в нее сено, и поджег его в жилой комнате. В результате огонь уничтожил имущество хозяев дома. Сам обвиняемый никаких действий по ликвидации пожара не принял и вместе со своим знакомым покинул дом. Затем мужчины пришли в заброшенное здание на улице Фестивальной в Узловой, где между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник несколько раз ударил знакомого камнем по голове, а также ногами по различным частям тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователям и криминалистам СК совместно с региональным управлением МВД удалось задержать обвиняемого. Суд заключил его под стражу. В настоящее время следствие собрало все необходимые доказательства причастности обвиняемого к преступлениям. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено Узловскому межрайонному прокурору для принятия решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.