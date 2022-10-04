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Общество4 октября 2022 7:39

За две недели приставы Тульской области выдворили 44 незаконных мигранта

Это были люди, нарушившие правила въезда в Российскую Федерацию либо режим пребывания в стране
Источник:kp.ru
За две недели приставы Тульской области выдворили 44 незаконных мигранта

За две недели приставы Тульской области выдворили 44 незаконных мигранта

Фото: Архив "КП"

Межрайонное отделение судебных приставов регулярно получают на исполнение судебные решения о принудительном выдворении граждан иностранных государств и лиц без гражданства.

Так, за минувшие две недели судебные приставы выдворили 44 жителя ближнего зарубежья, нарушивших правила въезда в Российскую Федерацию либо режим пребывания в стране.

К сведению, всего с начала 2022 года были выдворены 209 нелегальных мигрантов, среди которых граждане Молдавии, Вьетнама, Нигерии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана. Их препроводили судебные приставы Тульской области до пограничного контроля в аэропорту и отправили на родину.