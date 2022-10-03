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Происшествия3 октября 2022 8:05

59-летний туляк потерял полмиллиона рублей, пройдя социологический опрос по телефону

В обмен на обещанное ему вознаграждение за участие в опросе он продиктовал собеседнику код подтверждения, пришедший по смс
Источник:kp.ru
59-летний туляк потерял полмиллиона рублей, пройдя социологический опрос по телефону

59-летний туляк потерял полмиллиона рублей, пройдя социологический опрос по телефону

Фото: Архив "КП"

59-летний директор тульской фирмы, занимающейся розничной торговлей пищевыми продуктами, лишился денег, после того, как ответил по телефону на социологический опрос.

Как рассказал потерпевший от действий мошенников мужчина, после опроса его собеседница сообщила, что за прохождение опрошенному положено вознаграждение, которое будет перечислено на банковскую карту. Мужчина продиктовал код подтверждения, который пришёл в виде СМС-сообщения. В результате с его карты списали 499 950 рублей.

Сотрудники полиции работают над установлением личности мошенников и их задержанием.