В Новомосковске Тульской области из горящего дома эвакуировали 4 человека Фото: материалы пресс-служб

2 октября в 15:10 сообщили о пожаре в многоквартирном доме по улице Олимпийская в Новомосковске Тульской области. На место происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания.

С открытым огнем пожарным ужалось справиться за семь минут, из горящего дома эвакуировали 4 человека. Никто из людей не пострадал.

В результате происшествия коридор выгорел полностью, квартира закоптилась по всей площади.

Причина пожара устанавливается.