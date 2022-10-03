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Происшествия3 октября 2022 6:22

В Новомосковске Тульской области из горящего дома эвакуировали 4 человека

В пострадавшей квартире коридор выгорел полностью, квартира закоптилась по всей площади
Источник:kp.ru
В Новомосковске Тульской области из горящего дома эвакуировали 4 человека

В Новомосковске Тульской области из горящего дома эвакуировали 4 человека

Фото: материалы пресс-служб

2 октября в 15:10 сообщили о пожаре в многоквартирном доме по улице Олимпийская в Новомосковске Тульской области. На место происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания.

С открытым огнем пожарным ужалось справиться за семь минут, из горящего дома эвакуировали 4 человека. Никто из людей не пострадал.

В результате происшествия коридор выгорел полностью, квартира закоптилась по всей площади.

Причина пожара устанавливается.