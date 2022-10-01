Девятиклассник из Тулы потратил с найденной карточки больше 5 тысяч рублей и теперь обвиняется в краже Фото: Архив "КП"

В полицию Тулы с заявлением о краже обратилась пенсионерка, живущая в микрорайоне Скуратовский. Женщина пояснила, что накануне потеряла свою банковскую карту, а на следующий день с неё кто-то бесконтактным способом оплатил покупки на 5380 рублей.

Сотрудники уголовного розыска провели проверку и установили, что карточку нашел 16-летний подросток, ученик девятого класса. После задержания юноша признался в содеянном. Отмечается, что ранее он не имел проблем с законом и на учете в подразделении полиции не состоял, но в этот раз решил воспользоваться найденной чужой картой, хотя и понимал, что деньги принадлежат другому человеку.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого поместили под подписку о невыезде.