Туляка оштрафовали на 49 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Житель Тулы был признан виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как установил суд, днем 29 сентября мужчина вышел на площадь Ленина возле здания правительства ("Белый Дом") с плакатом, надпись на котором имела дискредитирующее значение использования ВС РФ для защиты интересов России и её граждан.

Туляк публично демонстрировал плакат прохожим, подрывая доверие к проведению спецоперации по защите граждан ЛНР и ДНР.

На судебном заседании мужчина не признал вину. Тем не менее, суд признал его виновным и оштрафовал на 49 тысяч рублей.

Постановление в силу не вступило и может быть обжаловано.