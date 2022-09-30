В Узловой Тульской области сгорело неиспользуемое трехэтажное здание Фото: материалы пресс-служб

29 сентября в 13:39 стало известно о пожаре в трехэтажном неэксплуатируемом строении по улице Заводской в Узловой Тульской области. На место происшествия выехали семь пожарных расчета и две добровольные пожарные команды.

Ликвидировать открытое пламя удалось примерно за четверть часа. Никто из людей при пожаре не пострадал. В результате происшествия сгорела часть кровли.

Причина пожара устанавливается.