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Происшествия30 сентября 2022 6:45

В Узловой Тульской области сгорело неиспользуемое трехэтажное здание

Никто из людей при пожаре не пострадал
Источник:kp.ru
В Узловой Тульской области сгорело неиспользуемое трехэтажное здание

В Узловой Тульской области сгорело неиспользуемое трехэтажное здание

Фото: материалы пресс-служб

29 сентября в 13:39 стало известно о пожаре в трехэтажном неэксплуатируемом строении по улице Заводской в Узловой Тульской области. На место происшествия выехали семь пожарных расчета и две добровольные пожарные команды.

Ликвидировать открытое пламя удалось примерно за четверть часа. Никто из людей при пожаре не пострадал. В результате происшествия сгорела часть кровли.

Причина пожара устанавливается.