В Новомосковске Тульской области при пожаре в техсооружении погиб 21-летний молодой человек Фото: материалы пресс-служб

29 сентября в 12:51 стало известно о пожаре в сооружении на Центральной улице села Спасского в Новомосковске Тульской области. На место происшествия выехали шесть пожарных расчетов, которым потребовался почти час, чтобы ликвидировать открытое пламя.

В результате происшествия погиб 21-летний молодой человек, сгорел утеплитель на площади 30 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается.