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Происшествия29 сентября 2022 14:10

В Новомосковске Тульской области при пожаре в техсооружении погиб 21-летний молодой человек

Тушить пламя шести пожарным расчетам пришлось почти час
Источник:kp.ru
В Новомосковске Тульской области при пожаре в техсооружении погиб 21-летний молодой человек

В Новомосковске Тульской области при пожаре в техсооружении погиб 21-летний молодой человек

Фото: материалы пресс-служб

29 сентября в 12:51 стало известно о пожаре в сооружении на Центральной улице села Спасского в Новомосковске Тульской области. На место происшествия выехали шесть пожарных расчетов, которым потребовался почти час, чтобы ликвидировать открытое пламя.

В результате происшествия погиб 21-летний молодой человек, сгорел утеплитель на площади 30 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается.