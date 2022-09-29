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Общество29 сентября 2022 8:02

В Тульской области арестовали на сутки жителя Кимовска за то, что он матерился возле военкомата

Нарушителя общественного порядка неоднократно просили прекратить сотрудники полиции, но он игнорировал эти обращения
Источник:kp.ru
В Тульской области арестовали на сутки жителя Кимовска за то, что он матерился возле военкомата

В Тульской области арестовали на сутки жителя Кимовска за то, что он матерился возле военкомата

27 сентября возле военкомата в Кимовске сотрудники полиции обратили внимание на местного жителя, который нарушал общественный порядок, в том числе нецензурно выражался.

Правоохранители несколько раз обращались к нарушителю, требуя прекратить, но тот игнорировал эти обращения.

В результате на мужчину был составлен протокол и Кимовский районный суд, рассмотрев дело о мелком хулиганстве, признал мужчину виновным в административном нарушении и назначил ему наказание в виде суток ареста.

Постановление в законную силу не вступило.