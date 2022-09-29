Житель Тульской области до смерти избил 72-летнего мужчину в пьяной ссоре Фото: Архив "КП"

59-летний житель Богородицкого района Тульской области обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело по неосторожности к смерти потерпевшего.

Следствием установлено, что 9 августа 2022 года в Богородицке подозреваемый выпивал со своим 72-летним соседом в его квартире. Между нетрезвыми собутыльниками вспыхнула ссора, в ходе которой подсудимый избил потерпевшего кулаками по различным частям тела. От полученных травм вскоре пожилой мужчина скончался на месте происшествия.

Следствие собрало все необходимые доказательства причастности обвиняемого к преступлению, также в ходе следствия мужчина признал вину в содеянном.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Богородицкого района для принятия решения в соответствии с законом. Обвиняемого заключили под стражу.