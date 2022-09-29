В Ефремове Тульской области открылся дом-музей авиаконструктора Владимира Мясищева Фото: материалы пресс-служб

Накануне, 28 сентября в Ефремове отпраздновали 120-летие выдающегося авиаконструктора Владимира Мясищева - человека, который всю свою жизнь посвятил созданию современного вооружения. Главным событием праздника стало открытие его мемориального дома-музея.

Работы по реставрации и созданию экспозиции музея велись по поручению Губернатора Алексея Дюмина. Это единственный в стране музей, посвященный выдающемуся авиаконструктору.

В музее работает четыре экспозиционных зала:

- «Фамильное древо», где посетители смогут познакомиться с историей семьи Мясищевых и увидеть скульптурный портрет авиаконструктора,

- «Гостиная семьи Мясищевых» – здесь можно узнать о ефремовском периоде его жизни, об историях семей его родителей,

- в зале «Мечты о небе» представлена информация о жизни Мясищева с момента поступления в училище в 1920 году до назначения его главным конструктором опытного конструкторского бюро в 1951-м,

- в «Рабочем кабинете» можно увидеть личные вещи авиаконструктора.

Кроме того, в сквере им. Мясищева прошел митинг памяти авиаконструктора. До этого на территории сквера прошло благоустройство, установили информационные стенды, лавочки, светильники, бюст авиаконструктора и арт-объект – модель самолета Мясищева.

Владимир Михайлович Мясищев родился в 1902 году в Ефремове. Участвовал в создании военных самолетов ТБ-1, ТБ-3, АНТ-20 «Максим Горький» и других машин. За большой вклад в развитие авиации дальнего действия ему присвоено (посмертно) звание «Почетный гражданин Тульской области».