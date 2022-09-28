В Туле 29 сентября десятки домов останутся без электричества Фото: Архив "КП"

29 сентября несколько десятков домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети.

Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор, обрезку деревьев и другие работы.

В результате света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - ул. Ак. Павлова, 34-а, 34-в, 34-б, 16-38 (чётн.), 21-53 (нечётн.); ул. Рязанская, 3-к, 3-и; пер. Городской, 48, 46; пер. Южный, 2-38 (чётн.), 15-35 (нечётн.); пр-зд Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.); ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 49-63 (нечётн.);

с 09:00 до 17:00 - пр-т Ленина, 118, 118-а, 120, 120-а; Калужское ш., 3; Тополиный пр-зд, 10; Лесная опушка, 12; ул. Маргелова (Ремонт обуви); ул. М. Смирнова, 2; Хлебная пл., 6-а, 6-б, 7, 8 к.9; ул. Колетвинова, 1/1, 2; ул. Пирогова, 15-а; п. Менделеевский: ул. Менделеева, 2; пер. Пушкинский, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Калинина, 2-13, 12-а, 9/1, 9/2, 9-а, 13/1, 13/2; ул. Н. Руднева, 13, 15, 17, 19, 19-а, 21, 21-а; ул. Циолковского, 6, 8, 8-а, 8-б, 10, 12, 15-35 (нечётн.); ул. Б. Гончары, 18, 18-а, 19, 31, 31-а, 39, 43, 44, 46, 47, 48, 52-а-г, 53, 54, 55, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74-б, 74-а, 117, 117-б, 118, 119, 120, 120-а, 120-б, 120-г, 124, 125, 126, 42, 57; ул. Комарова, 36-47, 47-а;

с 11:00 до 16:00 - ул. Декабристов, 94, 41-а, 47, 54-76 (чётн.), 41-51 (нечётн.); ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.); ул. Марата, 156; ул. Кирова, 115, 117, 142, 119, 150, 154, 156, 26 к.1, 26 к.2, 28, 30, 32; ул. Замочная, 103, 105-б.