Школьники из Тульской области победили в общекомандном зачете «Президентских состязаний» Фото: материалы пресс-служб

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» прошел финальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», в которых приняли участие 1479 школьников из 82 субъектов РФ, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Соревновались дети в четырех основных дисциплинах:

- спортивное многоборье,

- эстафетный бег,

- теоретический конкурс,

- творческий конкурс.

Учащиеся средней школы №3 из Богородицка Тульской области стали победителями в общекомандном зачёте среди городских класс-команд. Они получили Кубок Президента РФ.

С победой ребят поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

«Наши ребята отлично подготовились к Президентским состязаниям, проявили себя как дружная, сплоченная команда. Поздравляю спортсменов и тренера с превосходным выступлением. Уверен, впереди у них еще много побед!»