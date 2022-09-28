Школьники из Тульской области победили в общекомандном зачете «Президентских состязаний»
Фото: материалы пресс-служб
Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» прошел финальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», в которых приняли участие 1479 школьников из 82 субъектов РФ, Донецкой и Луганской Народных Республик.
Соревновались дети в четырех основных дисциплинах:
- спортивное многоборье,
- эстафетный бег,
- теоретический конкурс,
- творческий конкурс.
Учащиеся средней школы №3 из Богородицка Тульской области стали победителями в общекомандном зачёте среди городских класс-команд. Они получили Кубок Президента РФ.
С победой ребят поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
«Наши ребята отлично подготовились к Президентским состязаниям, проявили себя как дружная, сплоченная команда. Поздравляю спортсменов и тренера с превосходным выступлением. Уверен, впереди у них еще много побед!»