В Туле 19-летний безработный и 22-летний студент украли из магазина одежду Фото: Архив "КП"

В Туле в дежурную часть полиции обратился представитель одного из магазинов одежды города, который сообщил, что из торгового помещения по улице Пролетарской украли несколько предметов одежды.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения на территории магазина, полицейские установили предполагаемых злоумышленников: ими оказались безработный 19-летний туляк и 22-летний учащийся одного из областных учреждений среднего специального образования. Молодые люди признались в содеянном, похищенное у них обнаружили и изъяли.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.