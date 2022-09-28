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Происшествия28 сентября 2022 13:29

В Туле полицейские задержали 55-летнюю безработную, обокравшую магазин

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия
Источник:kp.ru
В Туле полицейские задержали 55-летнюю безработную, обокравшую магазин

В Туле полицейские задержали 55-летнюю безработную, обокравшую магазин

Фото: Архив "КП"

В полицию Тулы с заявлением о краже обратилась администратор одного из сетевых магазинов города, которая пояснила, что из торгового зала в поселке Иншинский кто-то украл различные товары.

При просмотре записей камер видеонаблюдения на территории магазина полицейские установили, что предполагаемой злоумышленницей является безработная ранее судимая 55-летняя тулячка. Злоумышленница призналась в содеянном.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.