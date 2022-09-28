В Туле на улице Советской задымился трамвай с пассажирами внутри Фото: соцсети

Сегодня, 28 сентября, на улице Советской в Туле произошло ЧП: старый трамвай, шедший по маршруту №3 задымился на ходу.

Первыми это заметили пассажиры и потребовали от водителя остановить трамвай, что она и сделала напротив здания государственного цирка, однако сперва открыла только свою дверь, чтобы осмотреть вагон снаружи.

Запаниковавшие пассажиры начали требовать выпустить и их тоже, что сделали только через пару минут. Видео всего происходящего записал и выложил один из пассажиров.

Никто из людей в происшествии не пострадал.