В Туле откроют новый автобусный маршрут №5Л по просьбам жителей Фото: Архив "КП"

В Туле появится новый автобусный маршрут: его создадут на основании проведенного анализа востребованности у пассажиров направления движения от Областного роддома до стадиона «Металлург» и обратно.

Администрация Тулы приняла решение с 3 октября 2022 организовать новый кольцевой автобусный маршрут №5Л «Областной роддом – ст-н «Металлург» - Областной роддом». 2 автобуса со средним интервалом движения в 20 минут будут ехать по улицам: 2-й проезд Гастелло – ул. Юлиуса Фучика – 1-й проезд Марины Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – Театральный переулок – ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова – ул. Вильямса – 1-й проезд Марины Расковой – ул.Юлиуса Фучика – 2-ой проезд Гастелло.