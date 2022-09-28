Пьяный туляк после ссоры с прохожим сходил домой за ножом и 12 раз ударил им оппонента Фото: Архив "КП"

24-летний житель Тулы был признан виновным в покушении на убийство.

Ка установили в суде, вечером 26 февраля 2022 года ранее судимый за незаконный оборот наркотиков туляк пьяным находился на улице Тихмянова. Там у него дважды за вечер произошел конфликт с прохожим, который также был пьян, в результате разозлившийся подсудимый сходил к себе домой и взял нож, которым не менее 12 раз ударил оппонента в голову и по телу, после чего скрылся.

К счастью 30-летнего потерпевшего, ему успели своевременно оказать медицинскую помощь, и он остался жив.

Суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.