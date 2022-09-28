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Происшествия28 сентября 2022 11:13

В Туле на улице Бондаренко столкнулись каршеринговый Volkswagen и Great Wall

Очевидцы утверждают, что водитель каршеринга был пьян и выехал на встречную полосу
Источник:kp.ru
В Туле на улице Бондаренко столкнулись каршеринговый Volkswagen и Great Wall

В Туле на улице Бондаренко столкнулись каршеринговый Volkswagen и Great Wall

Фото: соцсети

Накануне, 27 сентября, в Туле на улице Бондаренко произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга, об этом сообщил в соцсетях очевидец, поделившийся фото в группе "Тула Жесть".

По имеющейся информации, столкнулись Volkswagen Polo (каршеринг) и Great Wall Hover, получившие сильные повреждения. Очевидец утверждает, что водитель Volkswagen был пьян, выехал на встречную полосу и, столкнувшись с Hover, отлетел на тротуар.

По предварительным данным, в ДТП обошлось без пострадавших.

В Туле на улице Бондаренко столкнулись каршеринговый Volkswagen и Great Wall

В Туле на улице Бондаренко столкнулись каршеринговый Volkswagen и Great Wall

Фото: соцсети

В Туле на улице Бондаренко столкнулись каршеринговый Volkswagen и Great Wall

В Туле на улице Бондаренко столкнулись каршеринговый Volkswagen и Great Wall

Фото: соцсети