В Туле на улице Бондаренко столкнулись каршеринговый Volkswagen и Great Wall
Фото: соцсети
Накануне, 27 сентября, в Туле на улице Бондаренко произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга, об этом сообщил в соцсетях очевидец, поделившийся фото в группе "Тула Жесть".
По имеющейся информации, столкнулись Volkswagen Polo (каршеринг) и Great Wall Hover, получившие сильные повреждения. Очевидец утверждает, что водитель Volkswagen был пьян, выехал на встречную полосу и, столкнувшись с Hover, отлетел на тротуар.
По предварительным данным, в ДТП обошлось без пострадавших.
В Туле на улице Бондаренко столкнулись каршеринговый Volkswagen и Great Wall
Фото: соцсети
В Туле на улице Бондаренко столкнулись каршеринговый Volkswagen и Great Wall
Фото: соцсети