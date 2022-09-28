Администрация Тулы назвала УК, подготовившиеся к отопительному сезону хуже всего Фото: Архив "КП"

Накануне, 27 сентября, в администрации Тулы на оперативном совещании обсудили старт отопительного сезона, подготовка к которому началась еще летом. Напомним, на сегодня в городе 181 действующая котельная, которые обслуживают 26 теплоснабжающих организаций. В дома тепло начали пускать с 19 сентября, при этом на запуск котельных давалось три дня, а на регулировку внутренних систем - пять дней. Отмечается, что пуск котельных выполнили в срок, а вот УК продолжают регулировку, хотя крайний срок был обозначен 26 сентября.

С лета в Туле заменили 40 км тепловых сетей, которые находились в ветхом состоянии, а более трех тысяч многоквартирных домов подготовили к пуску тепла. На подготовку аварийных домов управляющие компании получили более 15 млн рублей из бюджета города.

В Туле продолжает работать горячая линия по вопросам отопительного сезона, на звонки жителей также отвечают в ЕДДС. Всего с 15 сентября поступило около 1200 обращений, что меньше, чем в 2021 году. Однако есть явные "антифавориты" среди УК, на которые поступило наибольшее число нареканий: это УК «Чистый город», «Астек» и «Оружейная слобода».

Глава администрации Тулы поручил отрабатывать каждое сообщение и привлекать при необходимости сотрудников Государственной жилищной инспекции и прокуратуры. Руководителям территориальных округов и управлению по городскому хозяйству поручили отдельно брать на контроль случаи порывов тепловых сетей в многоквартирных домах, чтобы управляющие компании после устранения аварийных ситуаций не оставляли в подвалах воду, как это иногда бывает.

Кроме того, руководству АО «Теплосеть» поручили также устранить все разрытия, которые сохранились после устранения прорывов.