В Тульской области в Щекино автомобиль ВАЗ сбил 17-летнего пешехода Фото: материалы пресс-служб

27 сентября в 17:15 на улице Советской в Щекино Тульской области произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

По предварительной информации, 49-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-21213 сбил 17-летнего юношу-пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пострадал подросток, который, после оказания медицинской помощи был отпущен.