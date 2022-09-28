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Происшествия28 сентября 2022 10:00

В Тульской области в Щекино автомобиль ВАЗ сбил 17-летнего пешехода

Пострадавшему юноше оказали медицинскую помощь на месте происшествия
Источник:kp.ru
В Тульской области в Щекино автомобиль ВАЗ сбил 17-летнего пешехода

В Тульской области в Щекино автомобиль ВАЗ сбил 17-летнего пешехода

Фото: материалы пресс-служб

27 сентября в 17:15 на улице Советской в Щекино Тульской области произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

По предварительной информации, 49-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-21213 сбил 17-летнего юношу-пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пострадал подросток, который, после оказания медицинской помощи был отпущен.