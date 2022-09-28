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Происшествия28 сентября 2022 8:59

В Тульской области 43-летнего мужчину насмерть сбили на трассе М-4

Пешеход скончался на месте от полученных травм
Источник:kp.ru
В Тульской области 43-летнего мужчину насмерть сбили на трассе М-4

В Тульской области 43-летнего мужчину насмерть сбили на трассе М-4

Фото: материалы пресс-служб

27 сентября в 03:35 на 258-м километре автодороги М-4 «Дон» Богородицкого района Тульской области произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, 58-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz MATIC сбил 43-летнего мужчину, который находился на проезжей части дороги в темное время суток вне населенного пункта без световозвращающих элементов.

В результате ДТП пешеход, от полученных травм, скончался на месте происшествия.