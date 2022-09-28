В Тульской области министр здравоохранения проинспектировал работу медкомиссии в пункте мобилизации

27 сентября заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков побывал на пункте мобилизации на улице Металлургов в Туле и обсудил с врачами организацию осмотра граждан, подлежащих призыву на военную службу. Также он посетил кабинет, где проходит медкомиссия, и пообщался с призванными на мобилизацию жителями.

Министр отметил, что при проверке мобилизованных проводится термометрия, их осматривает врач, чтобы исключить острые инфекционные заболевания. Врачи-специалисты - терапевт, хирург, офтальмолог, отоларинголог и невролог - осматривают гражданина только при наличии у него жалоб на состояние здоровья.

Если у гражданина есть увечья или заболевания, препятствующие призыву по мобилизации, ему необходимо сообщить об этом медработникам комиссии и предоставить подтверждающие документы. Все пункты мобилизации подключены к региональной информационной системе здравоохранения, где содержатся сведения о состоянии здоровья пациентов.