Тульские школы и детсады могут перевести под охрану частных охранных предприятий Фото: Архив "КП"

27 сентября на городском оперативном совещании обсудили меры безопасности для школ и детских садов.

Так, накануне во всех школах Тулы прошли внеплановые инструктажи сотрудников учреждений по поведению в чрезвычайных ситуациях, а с 28 сентября совместно с Росгвардией пройдут совместные выезды в образовательные организации для проверки работы технических средств безопасности, тревожных кнопок, а также персонала: сотрудников частных охранных предприятий и находящихся в штате образовательных организаций. Выезды будут проводиться с учебными тренировками.

В Тула насчитывается 81 юридическое лицо, которое включает 269 объектов – зданий детских садов и школ. 118 из них находятся под охраной специализированных организаций. Глава администрации Тулы поручил вопрос безопасности образовательных учреждений взять на особый контроль и проработать финансовую возможность перевести все образовательные учреждения под охрану частных лицензированных организаций.