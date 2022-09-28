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Общество28 сентября 2022 7:02

Тульские школы и детсады могут перевести под охрану частных охранных предприятий

соответствующее поручение проработать вопрос дал глава администрации города
Источник:kp.ru
Тульские школы и детсады могут перевести под охрану частных охранных предприятий

Тульские школы и детсады могут перевести под охрану частных охранных предприятий

Фото: Архив "КП"

27 сентября на городском оперативном совещании обсудили меры безопасности для школ и детских садов.

Так, накануне во всех школах Тулы прошли внеплановые инструктажи сотрудников учреждений по поведению в чрезвычайных ситуациях, а с 28 сентября совместно с Росгвардией пройдут совместные выезды в образовательные организации для проверки работы технических средств безопасности, тревожных кнопок, а также персонала: сотрудников частных охранных предприятий и находящихся в штате образовательных организаций. Выезды будут проводиться с учебными тренировками.

В Тула насчитывается 81 юридическое лицо, которое включает 269 объектов – зданий детских садов и школ. 118 из них находятся под охраной специализированных организаций. Глава администрации Тулы поручил вопрос безопасности образовательных учреждений взять на особый контроль и проработать финансовую возможность перевести все образовательные учреждения под охрану частных лицензированных организаций.