28 сентября в Туле десятки домов остались без холодной воды из-за ремонтных работ Фото: Архив "КП"

28 сентября с 09:30 до окончания работ несколько десятков домов в Туле остались без холодной воды из-за ремонтно-восстановительных работ по улице Гоголевской, 62. Так, отключение коснулось адресов:

- ул. Гоголевская, 55, 53а, 53б, 51а, 72, 70а, 68/1, 68, 68в, 68г, 49, 47, 45а, 47а, 58, 60, 62,

- ул. Свободы, 33,

- ул. Ф. Энгельса, 34/1, 77а, 97/1, 89, 44а, 32а, 64б, 40,

- Пушкинский пр-д, 4б, 4а,

- пр-т Ленина, 44, 44а, 36.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.