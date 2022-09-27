Десятки домов в Туле останутся 28 сентября без электричества Фото: Архив "КП"

28 сентября несколько десятков домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети.

Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор, ошиновку кабеля и другие работы.

В результате света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - 2-й пр-зд Гастелло, 19; ул. Ю. Фучика, 28; ул. Ак. Павлова, 34-а, 34-в, 40-а; ул. Рязанская, 3-е, 3-ж, 3-в, 3-и; пер. Городской, 48, 48-е, 48-а; 4-й Волоховский, 1-б;

с 09:00 до 17:00 - Мясново: ул. Полюсная, 58, 60, 62, 64; ул. М. Жукова, 16 к.2, 16 к.3; 18-й пр-зд, 89; Демидовская пл., 8; ул. Луначарского, 61, 63, 63-а, 59-а, 59; ул. Литейная, 30; пр-зд Верхний; ул. Батищева, 2-14 (чётн.); пр-зд Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.); пр-зд Нижний, 3, 4, 5, 8; пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-15 (нечётн.), 11-а; ул. Л. Чайкиной, 1-15, 15-а; ул. Бывший Монастырь, 1, 3, 4, 5-а; 11-й пр-зд, 1-19 (нечё), 2-22 (чётн.); ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.); п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-15 (нечётн.), 9-а; ул. Кирпичная, 29-а, 16-30 (чётн.), 17-29 (нечётн.); ул. Бабякина, 14-22 (чётн.), 5, 7; ул. Прудная, 1-20; ул. Севастопольская, 16; ул. Бункерная, 25-65 (нечётн.), 34-78 (чётн.); ул. Волкова, 47, 49; ул. Подъёмная, 16; ул. Газовая, 20; ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 18-34 (чётн.), 36-а, 30-а, 30-б, 30-в; ул. Стахановская, 12, 15; Епифанское ш., 17; пр-зд Большой, 6-30 (чётн.), 3-27 (нечётн.), 19-а, 22-а, 14-а, 27-а.