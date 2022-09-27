В Туле с 17 октября на четырех улицах введут ограничения на парковку автомобилей Фото: Архив "КП"

На нескольких участках улично-дорожной сети Тулы с 17 октября введут ограничения на остановку и стоянку транспорта, сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Чтобы исключить конфликтные точки между участниками дорожного движения, сотрудники администрации изменят организацию дорожного движения и введут ограничения на следующих участках:

- нечетная сторона ул. Войкова от ул. Староникитской до ул. Пионерской;

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- ул. Кирова в районе дома № 169;

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- ул. Дегтярева на участке от ул. Октябрьской до дома № 119 по ул. Демидовской;

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- участки по нечетной стороне ул. Ложевой от ул. Кирова до дома № 134-а по ул. Ложевой.

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Водителей просят учитывать данные изменения и соблюдать Правила дорожного движения.