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Общество27 сентября 2022 14:21

В Туле приостановили оформление и выдачу загранпаспортов нового поколения

Приостановка коснулась отделения на улице Прокудина, 2 корпус 2
Источник:kp.ru
В Туле приостановили оформление и выдачу загранпаспортов нового поколения

В Туле приостановили оформление и выдачу загранпаспортов нового поколения

По данным пресс-службы УМВД Тульской области, 27 сентября в Туле на время работ в системе программного обеспечения приостановили работу подразделения по оформлению и выдаче загранпаспортов нового поколения, расположенного на улице Прокудина, 2, корпус 2.

После окончания технических процедур подразделение вернется к работе в штатном режиме. А на время остановки туляки могут обратиться в другие отделы, предоставляющие аналогичные услуги.