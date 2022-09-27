В Туле приостановили оформление и выдачу загранпаспортов нового поколения

По данным пресс-службы УМВД Тульской области, 27 сентября в Туле на время работ в системе программного обеспечения приостановили работу подразделения по оформлению и выдаче загранпаспортов нового поколения, расположенного на улице Прокудина, 2, корпус 2.

После окончания технических процедур подразделение вернется к работе в штатном режиме. А на время остановки туляки могут обратиться в другие отделы, предоставляющие аналогичные услуги.