Участок проспекта Ленина в Туле длиной в 5 км ждет ремонт Фото: Архив "КП"

В Туле запланирован ремонт проспекта Ленина на участке длиной около 5 километров: от улицы Мира до поворота на улицу Скуратовскую. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству города.

Ремонт будет сделан по той же технологии, которая применялась на улице Рязанской, при этом на проспекте Ленина не только заменят покрытие проезжей части, но и приведут в порядок съезды, тротуары и светофоры. Также намерены перенести остановки общественного транспорта: остановка «Пединститут» переедет чуть дальше по проспекту в сторону центра, аналогично - остановки в районе перекрестка проспекта Ленина и улицы 9 Мая.

Полностью перекрывать движение на одной из ключевых магистралей Тулы при этом не будут, но введут ограничения движения по полосам.

Планируется, что основные работы будут вестись ночью, ориентировочно с апреля по сентябрь, основные работы пройдут летом.