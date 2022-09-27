В Тульской области за два дня задержали 30 человек, находящихся в уголовном розыске Фото: Архив "КП"

В Тульской области с 22 по 23 сентября прошел второй этап комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», в рамках которого сотрудники оперативного отдела УФСИН нашли и задержали 30 человек, уклоняющихся от уголовных наказаний и находящихся в федеральном розыске.

В мероприятии участвовали 105 сотрудников территориального органа, которые проверили 296 адресов возможного местонахождения разыскиваемых.

Всего по итогам «Розыска» за два дня задержали 27 человек, уклоняющихся от уголовных наказаний, находящихся в федеральном розыске и числящихся за тульским УФСИН, а также и 3 человека, находящихся в розыске, объявленном другими подразделениями территориальных органов ФСИН.