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Общество27 сентября 2022 13:20

В Тульской области за два дня задержали 30 человек, находящихся в уголовном розыске

Задержания прошли в рамках мероприятия «Розыск»
Источник:kp.ru
В Тульской области за два дня задержали 30 человек, находящихся в уголовном розыске

В Тульской области за два дня задержали 30 человек, находящихся в уголовном розыске

Фото: Архив "КП"

В Тульской области с 22 по 23 сентября прошел второй этап комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», в рамках которого сотрудники оперативного отдела УФСИН нашли и задержали 30 человек, уклоняющихся от уголовных наказаний и находящихся в федеральном розыске.

В мероприятии участвовали 105 сотрудников территориального органа, которые проверили 296 адресов возможного местонахождения разыскиваемых.

Всего по итогам «Розыска» за два дня задержали 27 человек, уклоняющихся от уголовных наказаний, находящихся в федеральном розыске и числящихся за тульским УФСИН, а также и 3 человека, находящихся в розыске, объявленном другими подразделениями территориальных органов ФСИН.