В Туле с начала года выявили 28 самовольных подключений к газовой сети Фото: Архив "КП"

28 самовольных подключений к сетям газоснабжения устранили с начала года тульские газовики. Абонентам доначислили свыше 1,4 млн рублей, кроме того, по всем эпизодам в правоохранительные органы направили заявления, чтобы привлечь нарушителей к ответственности.

Так, в селе Маслово Ленинского района несанкционированно подключили к газоснабжению дом площадью свыше 300 квадратных метров, который ранее отключили от газовой сети за долги. Собственнику домовладения доначислили в счет долга 75 тысяч рублей, дом повторно отключили от газа.

Сотрудники газоснабжающей организации напоминают: незаконное подключение газового оборудования и самовольная врезка в газопровод создают угрозу жизни и здоровью граждан и могут привести к возникновению ЧС.