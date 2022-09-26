В Тульской области начал работу центр содействия ошибочно призванным на службу Фото: Архив "КП"

В Тульской области начал работать центр содействия ошибочно призванным на службу в рамках частичной мобилизации, созданнный на базе регионального отделения Народного фронта. Помимо этого, центр работает с проблемами организации быта мобилизованных.

Обращения принимаются в по адресу Тула, улица Федора Смирнова, 7. Телефоны: 8(4872) 56-93-58, 8(4872) 56-94-14, а также по электронной почте 71region@onf.ru.