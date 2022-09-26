В Тульской области нетрезвый водитель без прав на Volkswagen врезался в дерево Фото: материалы пресс-служб

23 сентября в 14:50 на 5-м километре автодороги «Болохово-Шварц» в Киреевском районе Тульской области произошло "пьяное" ДТП.

По предварительной информации, нетрезвый 28-летний мужчина, не имеющий водительских прав, на автомобиле Volkswagen Passat не справился с управлением и вылетел с дороги в правый кювет, врезавшись в дерево.

В результате ДТП водитель автомобиля госпитализирован с различными травмами.