Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 сентября 2022 11:23

В Тульской области нетрезвый водитель без прав на Volkswagen врезался в дерево

Водителя госпитализировали с различными травмами
Источник:kp.ru
В Тульской области нетрезвый водитель без прав на Volkswagen врезался в дерево

В Тульской области нетрезвый водитель без прав на Volkswagen врезался в дерево

Фото: материалы пресс-служб

23 сентября в 14:50 на 5-м километре автодороги «Болохово-Шварц» в Киреевском районе Тульской области произошло "пьяное" ДТП.

По предварительной информации, нетрезвый 28-летний мужчина, не имеющий водительских прав, на автомобиле Volkswagen Passat не справился с управлением и вылетел с дороги в правый кювет, врезавшись в дерево.

В результате ДТП водитель автомобиля госпитализирован с различными травмами.