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Общество24 сентября 2022 12:03

Тульский предприниматель отправил в школу и психдиспансер сомнительное сливочное масло

Производитель масла был исключен из реестра ФГИС «ВетИС» еще 5 июля 2022 года
Источник:kp.ru
Тульский предприниматель отправил в школу и психдиспансер сомнительное сливочное масло

Тульский предприниматель отправил в школу и психдиспансер сомнительное сливочное масло

Тульский предприниматель, поставляющий продукты в общественные учреждения, приобрел и направил в школу и психдиспансер сомнительное сливочное масло, сообщает Россельхознадзор.

Так, по данным ведомства, ИП Фомичева И.Н. получила от тульского ИП Ерастова Ю.А. сладкосливочное несоленое масло «Крестьянское» общим весом 60 кг. Масло это было произведено тверским ООО «ОСТ КОМПАНИ», электронную площадку которого исключили из реестра ФГИС «ВетИС» 5 июля 2022 года.

В результате это сомнительное масло было отправлено в ГУ ТО «Северо-Агеевский психоневрологический интернат» и МБОУ «Центр образования № 13 имени Евгения Николаевича Волкова».

Всем нарушителям было объявлено предостережение.