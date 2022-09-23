В Туле четыре улицы останутся без электричества 24 сентября Фото: Архив "КП"

24 сентября, в субботу, в Туле по ряду адресов отключат подачу электричества. Отключения в выходной день связаны с тем, что администрация Тулы по Центральному территориальному округу будет проводить работы по удалению аварийных деревьев.

В связи с этим с 09:00 до 14:00 без света останутся адреса:

- ул. К. Либхнехта, 1-21 (нечётн.), 28-а;

- ул. 2-я Хомутовка, 4-8 (чётн.), 1-а, 1-3 (нечётн.);

- ул. Шишкина, 1-19 (нечётн.), 8-а, 2-8 (чётн.);

- ул. Р. Люксембург, 11-б.