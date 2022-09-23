Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 сентября 2022 10:36

В Тульской области столкнулись Kia Rio и Сhevrolet Lanos: пострадали две женщины

Обеим пострадавшим оказали помощь на месте происшествия
Источник:kp.ru
В Тульской области столкнулись Kia Rio и Сhevrolet Lanos: пострадали две женщины

В Тульской области столкнулись Kia Rio и Сhevrolet Lanos: пострадали две женщины

Фото: материалы пресс-служб

22 сентября в 20:00 на 30-м километре автодороги "Тула - Алексин" в Алексинском районе Тульской области произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации, 36-летний мужчина на автомобиле Kia Rio на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю Сhevrolet Lanos под управлением 35-летней женщины и столкнулся с ним.

В результате ДТП различные травмы получили водитель Сhevrolet и ее пассажирка, 43-летняя женщина. Обе после оказания медицинской помощи были отпущены.