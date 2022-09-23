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Происшествия23 сентября 2022 9:30

В Новомосковске Тульской области 15-летнего подростка сбили на пешеходном переходе

За рулем автомобиля ГАЗ был 63-летний мужчина
Источник:kp.ru
В Новомосковске Тульской области 15-летнего подростка сбили на пешеходном переходе

В Новомосковске Тульской области 15-летнего подростка сбили на пешеходном переходе

Фото: материалы пресс-служб

22 сентября в 18:45 на улице Трудовые Резервы в Новомосковске Тульской области сбили подростка на пешеходном переходе.

По предварительной информации, 63-летний мужчина на автомобиле ГАЗ-31105 сбил 15-летнего юношу, который переходил проезжую часть автомобильной дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход был госпитализирован с различными травмами.