В Ясногорске Тульской области появилась улица имени Дарьи Дугиной Фото: материалы пресс-служб

В Ясногорске Тульской области теперь есть улица имени Дарьи Дугиной: 21 сентября 2022 года глава администрации района подписал постановление № 1425 о присвоении нового наименования улице.

Об этом глава администрации района Владимир Мухин сообщил участникам патриотической акции в память о Дарье, которая прошла в Ясногорской центральной библиотеке имени В.В.Вересаева при участии жителей города, студентов и молодежи.

Напомним, Дарья Дугина погибла в возрасте 29 лет вечером 20 августа в Подмосковье от взрыва устройства, спрятанного в ее автомобиле. Расследование ее смерти продолжается, основная версия - заказное политическое убийство.

Посмертно Дарью Дугину наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.