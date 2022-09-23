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Общество23 сентября 2022 7:43

В Туле 23 сентября из-за ремонтно-восстановительных работ без воды остались 6 домов

Отключение стартовало в 10:00 и продлится до окончания ремонта
Источник:kp.ru
В Туле 23 сентября из-за ремонтно-восстановительных работ без воды остались 6 домов

В Туле 23 сентября из-за ремонтно-восстановительных работ без воды остались 6 домов

Фото: Архив "КП"

23 сентября с 10:00 до окончания работ прекращена подача холодной воды по ряду адресов. Это связано с ремонтно-восстановительными работами сразу на двух участках водной сети.

Так, из-за ремонта на улице Седова, 12 воду отключили в домах №12 и 14 по улице Седова.

А из-за работ по улице Первомайской, 22 без воды остались адреса:

- улица Первомайская, 22,

- улица Бундурина, 62, 40, 56.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.