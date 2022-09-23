66-летний мужчина погиб при пожаре в Узловском районе Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Утром 23 сентября, в 06:26, в пожарную службу Узловского районе Тульской области сообщили о пожаре в жилом доме в селе Каменка. На место происшествия выехали два пожарных расчета, которым на тушение открытого пламени потребовалось около восьми минут.

В результате происшествия погиб человек - 66-летний мужчина. В комнате сгорел диван, стены и потолок закоптились по всей площади.

Причина пожара устанавливается.