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Происшествия22 сентября 2022 14:57

Туляк, пытавшийся продать галлюциногенные грибы, проведет 7 лет в колонии строгого режима

Мужчина купил капсулы псилоцина у неизвестного, планируя продать их через "закладки", которые прятал в разных частях города
Источник:kp.ru
Туляк, пытавшийся продать галлюциногенные грибы, проведет 7 лет в колонии строгого режима

Туляк, пытавшийся продать галлюциногенные грибы, проведет 7 лет в колонии строгого режима

Фото: Архив "КП"

Житель Тулы был признан виновным в незаконном сбыте наркотических веществ.

Как установил суд, туляк купил у неустановленного лица свертки с капсулами псилоцина - наркотика, содержащегося плодовых телах грибов, - и планировал продать наркотик. Для этого он оставлял на улицах города тайники-"закладки", но реализовать спрятанное ему не удалось: сотрудники ОКОН УМВД России по городу Туле обнаружили и изъяли запрещенные вещества.

В ходе суда мужчина признал свою вину частично, признав факт покупки наркотика в интернет-магазине, но заявил, что галлюциногенные грибы намеревался употребить сам.

Тем не менее, суд признал мужчину виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

До вступления приговора в законную силу туляк останется под стражей.