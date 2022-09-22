Туляк, пытавшийся продать галлюциногенные грибы, проведет 7 лет в колонии строгого режима Фото: Архив "КП"

Житель Тулы был признан виновным в незаконном сбыте наркотических веществ.

Как установил суд, туляк купил у неустановленного лица свертки с капсулами псилоцина - наркотика, содержащегося плодовых телах грибов, - и планировал продать наркотик. Для этого он оставлял на улицах города тайники-"закладки", но реализовать спрятанное ему не удалось: сотрудники ОКОН УМВД России по городу Туле обнаружили и изъяли запрещенные вещества.

В ходе суда мужчина признал свою вину частично, признав факт покупки наркотика в интернет-магазине, но заявил, что галлюциногенные грибы намеревался употребить сам.

Тем не менее, суд признал мужчину виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

До вступления приговора в законную силу туляк останется под стражей.