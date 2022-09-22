Десятки домов в Туле останутся без электричества 23 сентября из-за плановых работ Фото: Архив "КП"

23 сентября десятки домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - ул. Скуратовская, 112, 114-а; пр-зд Энергетиков, 1-б, 2, 4, 5, 6, 8, 8-а;

с 09:00 до 17:00 - ул. Пирогова, 3-15 (нечётн.), 3-а, 4, 4-а, 6, 8, 8-б, 10, 11-а, 14-а, 15-а; ул. Советская, 74, 84; ул. Жуковского, 1, 5; п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23; п. Горелки: Московское ш., 25-41 (нечётн.); пер. Охотный, 1, 3, 5; ул. Макаренко, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.), 11-а, 11-в, 13-а, 13-б, 6-а, 6-б; п. Горелки: 11-й, 13-14-15-16-й Горельские пр-ды; ул. Макаренко, 29 к.4.