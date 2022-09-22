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Общество22 сентября 2022 14:22

Тулячка получила 5 суток ареста за уклонение от алиментов и обязательных работ

Административный арест, впрочем, не отменяет необходимости отработать назначенные судом 50 часов
Источник:kp.ru
Тулячка получила 5 суток ареста за уклонение от алиментов и обязательных работ

Тулячка получила 5 суток ареста за уклонение от алиментов и обязательных работ

Фото: Архив "КП"

29-летняя жительница Тулы, игнорировавшая обязательства по выплате алиментов на ребенка, была привлечена к административной ответственности: суд назначил ей наказание в виде 50 часов обязательных работ. Однако тулячка назначенное наказание проигнорировала,а потому на нее был составлен протокол по статье "Уклонение от исполнения административного наказания".

В результате женщину признали виновной уже в этом правонарушении и назначили наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

Отметим, что наказание в виде административного ареста не освобождает неплательщицу алиментов от ранее назначенного наказания в виде обязательных работ.