Тулячка получила 5 суток ареста за уклонение от алиментов и обязательных работ Фото: Архив "КП"

29-летняя жительница Тулы, игнорировавшая обязательства по выплате алиментов на ребенка, была привлечена к административной ответственности: суд назначил ей наказание в виде 50 часов обязательных работ. Однако тулячка назначенное наказание проигнорировала,а потому на нее был составлен протокол по статье "Уклонение от исполнения административного наказания".

В результате женщину признали виновной уже в этом правонарушении и назначили наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

Отметим, что наказание в виде административного ареста не освобождает неплательщицу алиментов от ранее назначенного наказания в виде обязательных работ.