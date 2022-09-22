Жительницу Тульской области оштрафовали на 250 тысяч рублей за покупку и хранение сигарет без акцизных марок Фото: Архив "КП"

65-летняя жительница Кимовска Тульской области была признана виновной в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий в крупном размере.

как установил суд, с 1 мая по 10 августа 2022 года обвиняемая купила у неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, несколько блоков сигарет без акцизных марок, после чего хранила их в торговом помещении в доме №69 по улице Бессолова, планируя их продать. Общая стоимость «незаконной» табачной продукции составила 329 600 рублей.

В результате суд приговорил женщину к штрафу в размере 250 000 рублей.