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Общество22 сентября 2022 13:17

Организация движения на улице Чмутова в Туле изменится с 1 октября

Ранее планировалось, что изменения начнут действовать с 24 сентября
Источник:kp.ru
Организация движения на улице Чмутова в Туле изменится с 1 октября

Организация движения на улице Чмутова в Туле изменится с 1 октября

Фото: Архив "КП"

Организация движения на улице Чмутова в Туле изменится с 1 октября до 1 декабря, сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству. Новая схема будет действовать на время ремонта канализационных сетей.

Ранее планировалось, что схема движения изменится с 20 сентября, но позже стало известно, что новая организация движения будет действовать с 24 числа. А теперь снова по технологическим причинам срок начала действия изменений был сдвинут.

С 1 октября в сторону выезда из Тулы будет введено одностороннее движение на участке улицы Чмутова от Ликбеза до Верхней Краснослободской. На въезд в город одностороннее движение организуют на участках улицы Верхняя Краснослободская от Чмутова до Ликбеза, а также улицы Ликбеза от Верхней Краснослободской до Чмутова.