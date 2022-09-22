Губернатор Тульской области призвал поддержать волеизъявление жителей Донбасса и других освобожденных регионов Фото: материалы пресс-служб

22 сентября губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу по вопросу проведения референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации на избирательных участках, образованных в Тульской области, голосование по которым начнется уже завтра, 23 сентября.

«Жители этих территорий проявили искреннее стремление самостоятельно определять своё будущее. Наш моральный долг – поддержать волеизъявление людей, оказавшихся в тяжёлой ситуации», – подчеркнул Алексей Дюмин.

Избирательная комиссия региона окажет содействие в организации участков для голосования, предоставив помещения и необходимое оборудование. Формирование комиссий и обеспечение голосования реализуется гражданами этих республик и территорий. Напомним, с 23 по 26 сентября голосование будет проходить в выездном формате, а 27 сентября проголосовать можно будет на избирательных участках в Туле.